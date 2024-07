Teocchi undicesima nella mountain bike: «Sfiorato il mio obiettivo, ho dato il 100%»

Entrare nella top ten rappresentava l’obiettivo di Chiara, per cui l’averlo mancato per una manciata di secondi è motivo di amarezza che la 27enne di Ponteranica riesce comunque a contenere. «Sono un po’ dispiaciuta, arrivare a un nulla da un risultato importante e vederselo negare per così poco non è piacevole. Ritengo comunque di avere disputato una delle gare più avvincenti della mia carriera. Quello che avevo promesso alla vigilia penso di averlo onorato: dovevo dare il meglio e l’ho dato, più di così non era possibile fare. Restano la soddisfazione e l’orgoglio di avere partecipato a un evento di straordinario prestigio».