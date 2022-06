Terzi argento vivo: un’altra medaglia ai Mondiali in Portogallo

Terza medaglia d’argento per Giulia Terzi ai Campionati mondiali di nuoto paralimpico a Funchal in Portogallo. La ventiseienne di Arzago d’Adda ha chiuso seconda nei 50 farfalla della categoria S7, mentre è stata meno fortunata nella staffetta 4x100 misti mista chiusa con il quartetto azzurro ai piedi del podio, in quarta posizione. Tornando alla gara individuale dei 50 farfalla, Giulia ha chiuso alle spalle della canadese Danielle Dorris, resistendo negli ultimi metri al disperato tentativo di rimonta dell’altra canadese Tess Routliffe. Ottimo anche il tempo: 34”83, non molto distante dal suo primato personale di 34”32. «Sono molto soddisfatta di questa gara – ha commentato al termine dei 50 farfalla Giulia Terzi – perché alla fine ho concluso con un tempo che è solo di qualche decimo al di sopra del mio personale. Ho concluso la gara alle spalle della canadese Dorris, che aveva vinto la medaglia d’oro anche alla Paralimpiadi di Tokyo, gara in cui avevo vinto la medaglia di bronzo. Qui ho vinto la medaglia d’argento, quindi consideriamolo un piccolo passo in avanti».