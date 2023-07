Toloi e de Roon alla festa del Cre. Giovedì seconda amichevole a Clusone

Consueto bagno di folla per l’Atalanta nell’allenamento pomeridiano a Clusone di mercoledì 19 luglio. Oltre mille tifosi sugli spalti per seguire la seduta e le partitelle a tema proposte da Gasperini, partitelle a cui hanno assistito anche l’amministratore delegato Luca Percassi, il direttore area sport Lee Congerton e il direttore sportivo Tony D’Amico. La giornata seriana si è poi chiusa con la visita di Rafael Toloi e Marten de Roon della festa del Cre dell’oratorio , fra selfie, foto ricordo e autografi.

Giovedì è invece in programma la seconda nell’amichevole della stagione: alle 17 allo stadio di Clusone sfida alla Rappresentativa Valle Seriana (ingresso 5 euro, gratis per under 10).