Toloi fuori, è infortunato. Djimsiti arruolato. L’Atalanta vuole confermarsi con la Lazio

Djimsiti ha svolto la rifinitura regolarmente con i compagni, dopo il venerdì di riposo, quindi sarà della partita e questa è una buona notizia considerato l’altissimo livello del suo rendimento attuale.Toloi, invece, non è stato convocato perché - ha comunicato l’Atalanta - il capitano si è procurato una forte contusione (con trauma in ipertensione del ginocchio sinistro) durante la gara con lo Sporting. Contusione che ha causato una lesione focale (circoscritta e di basso grado) del bicipite femorale sinistro. L’infortunio non è considerato grave, è probabile che l’italo-brasiliano turni disponibile per la gara in programma domenica 22 ottobre con il Genoa (ore 18 a Bergamo) alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle nazionali di domenica prossima.