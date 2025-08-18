Sport / Hinterland
Lunedì 18 Agosto 2025
Tombini sul tetto del mondo dopo 8 anni. È suo il titolo mondiale di Class 2 a Bormio
BIKE TRIAL. Luca Tombini, trentenne di Treviolo, atleta del Dynamic Trials, si è laureato campione mondiale di Bike Trial, categoria Class 2, nella kermesse iridata disputata a Darfo a 8 anni di distanza dall’ultimo titolo.
Il Campionato mondiale si è disputato sotto l’egida di Bike Trial International Union e Team Villongo e, con l’alloro centrato nel weekend di Ferragosto, Tombini può ufficialmente vantarsi di essere il rider azzurro più vincente della specialità, vedi anche i tre corone continentali e i sette allori tricolori, conquistati in una carriera ieri come oggi a alto livello (nel 2024 era stato secondo ai Mondiali bergamaschi di Piazzatorre).
Ora lotta per il Tricolore
Tombini ha dato l’ennesima prova di nervi saldi e equilibrismo: le sue 19 penalità gli hanno consentito di festeggiare in anticipo nella categoria Class 2 davanti allo slovacco Toth (28) e allo spagnolo Cuadau Vivens (29). Un un trionfo che fa ben sperare anche in prospettiva del «double» stagionale: appuntamento in Valtellina il prossimo 31 agosto, dove ci sarà da contendere la corona tricolore al milanese Andrea Pilo.
