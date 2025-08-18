Tombini sul tetto del mondo dopo 8 anni. È suo il titolo mondiale di Class 2 a Bormio

Il Campionato mondiale si è disputato sotto l’egida di Bike Trial International Union e Team Villongo e, con l’alloro centrato nel weekend di Ferragosto, Tombini può ufficialmente vantarsi di essere il rider azzurro più vincente della specialità, vedi anche i tre corone continentali e i sette allori tricolori, conquistati in una carriera ieri come oggi a alto livello (nel 2024 era stato secondo ai Mondiali bergamaschi di Piazzatorre).