Sport / Hinterland
Lunedì 18 Agosto 2025

Tombini sul tetto del mondo dopo 8 anni. È suo il titolo mondiale di Class 2 a Bormio

BIKE TRIAL. Luca Tombini, trentenne di Treviolo, atleta del Dynamic Trials, si è laureato campione mondiale di Bike Trial, categoria Class 2, nella kermesse iridata disputata a Darfo a 8 anni di distanza dall’ultimo titolo.

Luca Tombini, trentenne di Treviolo in forza al Dynamic Trials
Luca Tombini, trentenne di Treviolo in forza al Dynamic Trials

Il Campionato mondiale si è disputato sotto l’egida di Bike Trial International Union e Team Villongo e, con l’alloro centrato nel weekend di Ferragosto, Tombini può ufficialmente vantarsi di essere il rider azzurro più vincente della specialità, vedi anche i tre corone continentali e i sette allori tricolori, conquistati in una carriera ieri come oggi a alto livello (nel 2024 era stato secondo ai Mondiali bergamaschi di Piazzatorre).

Ora lotta per il Tricolore

Tombini ha dato l’ennesima prova di nervi saldi e equilibrismo: le sue 19 penalità gli hanno consentito di festeggiare in anticipo nella categoria Class 2 davanti allo slovacco Toth (28) e allo spagnolo Cuadau Vivens (29). Un un trionfo che fa ben sperare anche in prospettiva del «double» stagionale: appuntamento in Valtellina il prossimo 31 agosto, dove ci sarà da contendere la corona tricolore al milanese Andrea Pilo.

Treviolo
Luca Tombini
Andrea Pilo