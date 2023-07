Torna l’Orobie Skyraid, lo spettacolo delle nostre vette in tinta tricolore

Dieci chilometri in meno (quelli della distanza lunga), ma il fascino è intatto. E l’attesa è agli sgoccioli. Sabato 22 luglio torna l’International Orobie Skyraid, uno degli eventi doc delle corse in montagna di casa nostra che torna a mettere in palio i titoli italiani Fisky di Ultra Sky Marathon. Il percorso della gara lunga à accorciato rispetto alla tradizione, ma si correrà per 48 km con 3200 metri di dislivello positivo. Partenza alle 6 del mattino a Valcanale, dove sono attesi in 200 al via, arrivo a Valbondione, accanto al palasport dopo il passaggio per i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Baroni al Brunone e Coca. In campo maschile il favorito è Francesco Lorenzi, in chiave bergamasca occhi puntati su Luca Carrara e Nicolas Belingheri. Tra le donne il parterre di gara è da scoprire, con la veneta Cristiana Follador in prima fila.