Torneo Avvenire-L’Eco di Bergamo, via al secondo turno: possibili i primi verdetti

Il Torneo Avvenire – L’Eco di Bergamo si lancia verso la nuova settimana agonistica. Nelle categorie maschili (Juniores, Allievi, Giovanissimi) è in programma il secondo turno che in alcuni casi potrebbe già decretare le prime ammissioni alla seconda fase. Gli Allievi A del Cenate Sotto, per esempio, hanno vinto 3-2 la prima gara sul campo dell’Oratorio San Tomaso mentre Ranica e San Pellegrino hanno pareggiato 3-3. Perciò in caso di eventuale successo sul Ranica, mercoledì 17 aprile (ore 18), e di pareggio tra S. Pellegrino e San Tomaso (mercoledì 17 alle 20), il Cenate Sotto festeggerebbe la qualificazione anticipata.