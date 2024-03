Torneo dell’Avvenire 2024: un successo. Ai nastri di partenza ci sono 86 squadre

«L’avvenire è domani». Quando un claim racchiude l’essenza di una splendida iniziativa. L’edizione 2024 del Torneo Avvenire vedrà ai nastri di partenza 86 squadre tra Juniores (28 al via), Allievi (28), Giovanissimi (22) e Femminile (8) . Un successo annunciato di un’iniziativa fortemente voluta dal consigliere regionale Lnd, Gianlauro Bellani, con il sostegno del delegato provinciale Nicola Radici e promossa dalla delegazione provinciale Lnd in collaborazione con il Gruppo Sesaab, ArgoSped, Sit-In Sport, TempJob e Servilex .

Sinergia tra Lnd e Sesaab

Ad aprire la serata dedicata all’estrazione dei calendari, che si è tenuta martedì 19 marzo nell’auditorium della Casa dello Sport in via Gleno, Nicola Radici: «Il ringraziamento va alle società per aver aderito alla proposta, perché sono loro le vere protagoniste. E aver raggiunto quota 86 significa molto. Al contempo mi auguro che la sinergia con L’Eco di Bergamo e con tutti i canali possa garantire un valore aggiunto». Poi il focus sul fair play: «Vista la formula ad eliminazione, ad eccezione del torneo femminile con otto partecipanti e quindi con gare di andata e ritorno, la tensione sarà più alta. A maggior ragione il richiamo è alla correttezza, perché sarebbe segno di grande maturità». Sulla falsariga, con accento su etica e valori, le parole di Bellani: «Il capitano dovrà essere il secondo arbitro – rileva -. Dobbiamo dare un senso differente al calcio. Non per niente siamo il solo comitato a poter schierare una squadra Special attraverso l’impegno di Claudio Tuttavilla. Non ci interessa la politica, pensiamo al calcio, al divertimento e all’aspetto sociale perché è ciò che conta davvero».