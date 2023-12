Touré in Coppa d’Africa? Convocazione non arrivata all’Atalanta

Mercoledì 20 dicembre è circolata la lista dei preconvocati del Mali per il torneo continentale che partirà il 13 gennaio: c’è anche El Bilal Tourè. Ma l’Atalanta ha subito specificato che la chiamata non trova riscontro: al club nerazzurro non è arrivata nessuna mail ufficiale di pre-convocazione entro il 17 dicembre.