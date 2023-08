Touré e Palomino fuori contro il Sassuolo. E anche Toloi e Hateboer sono in bilico

Touré e Palomino sono fuori causa per la trasferta in terra emiliana, mentre Toloi e Hateboer sono da considerare in bilico. L’attaccante maliano Touré ha saltato giovedì 17 il test amichevole con l’Under 23 nerazzurra a Zingonia: il giocatore africano lamenta un risentimento muscolare alla coscia destra ed è fermo. Nella mattina di sabato 19 si avrà l’esito degli esami, ma è altamente improbabile un suo recupero lampo.