Trail del Centenario, oltre 600 atleti su e giù per le vette dell’alta Val Brembana

Torna uno degli appuntamenti più attesi della corsa in montagna targata Bg. È il Trail del Centenario, organizzato da Lovato Electric: sabato 8 giugno le vette dell’alta val Brembana torneranno ad essere l’ombelico del mondo tricolore della specialità. Saranno più di 600 (record: mai così tanti dalla prima edizione del 2022) gli atleti impegnati in uno dei tre percorsi, uno di 14 km (con 800 metri di dislivello), l’altro di 24 (+1.500) l’ultimo di 31 km (+1.840, novità stagionale). Maltempo e neve non hanno impedito la messa in scena dell’evento, parzialmente ridisegnato nei tracciati da Mario Poletti di Fly-up Sport e da Massimo Cacciavillani, amministratore delegato della centenaria azienda di Gorle con la passione del trail. Proprio dalla Lovato partirà la navetta gratuita per i partecipanti; alle 9,30 il via dal quartier generale del Piazzale Alberghi di Foppolo.