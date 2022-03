Tre aspiranti regine ai Mondiali in Francia. Conti, Ghilardi e Moscheni sul ghiaccio

Sara Conti, 21enne di Zanica, sarà in gara con il milanese Niccolò Macii nell’artistico di coppia . Il tandem dell’IceLab ha come sogno un posto nella top 10. I due hanno già stupito alla kermesse continentale di Tallinn, a gennaio, chiusa con un settimo posto che era abbastanza impensabile. Le Olimpiadi di Pechino le hanno vissute da spettatori e, dopo la rinuncia di Nicole Della Monica e Matteo Guarise (per cui manca solo l’ufficialità della separazione), ora tocca di nuovo anche a loro.