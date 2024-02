Tre titoli italiani in palio sul Timogno. Domenica la grande kermesse

Timogno è la montagna mitica degli scialpinisti bergamaschi. Infatti non c’è pellista che, partendo dagli Spiazzi di Gromo, non l’abbia salita almeno una volta nella propria carriera. E domenica sarà teatro dell’8ª edizione della Timogno Ski Raid, una gara individuale in tecnica classica che assegnerà il titolo italiano assoluto, Under 23 e Master, circa 150 gli atleti provenienti da tutta Italia. Organizzatore della manifestazione lo Sci Club Gromo che per lo sci alpinismo si avvale di Marco Pasini come punto di riferimento e tracciatore del percorso. Venerdì 9 e sabato 10 sono previste forti nevicate, mentre domenica 11 dovrebbe esserci una schiarita.