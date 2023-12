Treviglio, allarme rosso alla quarta sconfitta consecutiva

La Mascio non sa più vincere. Quattro flop di fila, un ruolino di marcia deficitario, soprattutto in considerazione dell’altissima qualità della rosa e delle ambizioni di inizio stagione. Ora la vetta della classifica occupata da Trapani si vede solo nel lontano orizzonte: il ritardo accumulato è già di ben 12 punti. La parola «crisi» ora non sembra più così fuori luogo.

Il record di otto successi e sette sconfitte non può che esigere un cambiamento veloce di passo. La prolungata assenza dell’ esperto ex nazionale Vitali e qualche acciacco di troppo, non sono alibi sufficienti. La squadra di coach Alessandro Finelli è consapevole del momento e sa che per rimettersi in carreggiata serve compattezza e «fame» di vittoria. L’unico lato positivo è che mancando ancora 7 gare alla fine del girone d’andata il tempo per recuperare, almeno in parte, il tempo perduto c’è tutto.