Treviglio sconfitta a Verona 67-68 all’esordio nella fase orologio

Inizio amaro della Mascio nella fase a orologio. L’ esordio, lunedì 12 febbraio a Verona, ha sorriso ai rivali (quarti in classifica nella regular season): 68-67 il finale . A 30 secondi dal termine trevigliesi avanti di una lunghezza ma poi scavalcati dai due tiri liberi piazzati nel canestro da Udom. Bene la Mascio nella prima e soprattutto nella terza frazione con gli altri due tempi a vantaggio dei locali. Certo il perdurare delle assenze dei titolarissimi Miaschi e Vitali si sono avvertite eccome. Miglior cecchino della serata lo statunitense Pacher con 24 punti e 8 rimbalzi . Soltanto Giuri ha terminato la gara in doppia cifra (16 punti). Non al meglio Harris (7 punti) mentre in buona condizione Barbante (9).

Non all’altezza la prestazione dell’ex Sacchetti che a referto ha registrato nei 14 minuti giocati un tiro dalla lunga distanza centrato e tre rimbalzi. Da assolvere, comunque, la prova del collettivo mai risparmiatosi in agonismo. Prossimo impegno sabato 17 febbraio al PalaFacchetti (alle 18) contro Cividale del Friuli. Sarà già tempo del riscatto per non perdere altri punti preziosi in chiave playoff.