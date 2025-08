Tricolori, dulcis in fundo: Zenoni e Curiazzi campionesse italiane

Marta, spunto finale vincente

Per Zenoni quarto titolo italiano in carriera: la 26enne di Ranica con base a Cambridge l’ha centrato nei «suoi» 800 metri. Dopo una gara passata a nascondersi, a 70 metri dall’arrivo la portacolori della Luiss ha infilato Eloisa Coiro (2’00”66 per la laziale imbattuta da un triennio), chiudendo in 2’00”57.