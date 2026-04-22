Tutte le corse nella Bergamasca nel 2026: brillano il Giro di Lombardia e il Paganessi
CICLISMO . I Giovanissimi hanno già iniziato l’attività, il 1° maggio sarà il turno di Allievi ed Esordienti. Nel calendario 2026 un centinaio di corse nella nostra provincia. Tutto il calendario completo su L’Eco di Bergamo del 23 aprile.
I giovanissimi hanno dato già i primi colpi di pedale alla stagione agonistica 2026 e nel loro caso, parliamo di ragazzini dai 7 ai 12 anni, si tratta esclusivamente di puro divertimento. A esordienti e allievi il compito di aprire ufficialmente il calendario venerdì 1° maggio, come si evince dal calendario. Ad alzare il sipario il Gs Gieffe Fulgor di Seriate che si occupa degli allievi, mentre la Sc Gazzanighese, nello stesso giorno, sarà alla regia dei Campionati provinciali degli esordienti maschili e femminili ad Albino. Evidente, come da anni, l’assenza di gare destinate a dilettanti élite e under 23.
La Granfondo Gimondi l’11 ottobre
Gli appuntamenti destinati a caratterizzare la stagione corrono veloci senza eventi di grande caratura, se non quelli strettamente legati alla tradizione: in primis l’Internazionale juniores Paganessi di Vertova sabato 29 e domenica 30 agosto, innegabile vanto del ciclismo nazionale i cui riflessi, considerata la partecipazione, si riflettono in tutto il mondo. In ambito professionistico il piatto forte rimane pur sempre il Giro di Lombardia che quest’anno (sabato 10 ottobre) prenderà il via da Bergamo e si concluderà a Como. Nel settore fuoristrada, oltre alla Granfondo (11 ottobre) che porterà il nome di Felice Gimondi, il Team Le Marmotte proporrà a Carona il Tricolore di Xcr.
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