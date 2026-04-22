Tutte le corse nella Bergamasca nel 2026: brillano il Giro di Lombardia e il Paganessi

I giovanissimi hanno dato già i primi colpi di pedale alla stagione agonistica 2026 e nel loro caso, parliamo di ragazzini dai 7 ai 12 anni, si tratta esclusivamente di puro divertimento. A esordienti e allievi il compito di aprire ufficialmente il calendario venerdì 1° maggio, come si evince dal calendario. Ad alzare il sipario il Gs Gieffe Fulgor di Seriate che si occupa degli allievi, mentre la Sc Gazzanighese, nello stesso giorno, sarà alla regia dei Campionati provinciali degli esordienti maschili e femminili ad Albino. Evidente, come da anni, l’assenza di gare destinate a dilettanti élite e under 23.