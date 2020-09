Un altro olandese tra i nerazzurri In arrivo Lammers per un attacco super

Il 23enne centravanti olandese del Psv è in arrivo a titolo definitivo per 8 milioni. Reduce dalla rottura di un legamento nella scorsa estate, è ormai da considerare recuperato.

Mulini, tulipani e calciatori dell’Atalanta. L’Olanda è sempre più di casa a Bergamo, con l’ultimo acquisto portato dal mercato: Sam Lammers è ad un passo dai nerazzurri. Il ventitreenne centravanti del Psv è in arrivo sotto le Mura: nei prossimi giorni sarà formalizzata un’operazione che ormai è a un passo. Un affare che si aggira sugli 8 milioni di euro : il trasferimento è a titolo definitivo. Il giocatore è reduce da un lungo infortunio, ma ora è recuperato e potenzialmente è un colpo: lo zio Sam è più di una scommessa per l’Atalanta. Ed è già il quarto acquisto di questo inizio settembre nerazzurro: segue Miranchuk, Romero e Piccini.

Bergamo sempre più orange, dunque. Ora, Gasperini ha i suoi tre olandesi: l’ultimo arrivato va ad aggiungersi a de Roon e Hateboer, sempre che quest’ultimo non sia trascinato altrove dalle vicende di mercato. Con de Roon, tra l’altro, Lammers ha in comune la militanza nell’Heerenveen, il club dal quale l’Atalanta aveva prelevato il mediano e nel quale il centravanti è esploso, nel 2018/19. Quella olandese, a questo punto, diventa la colonia più popolosa nello spogliatoio nerazzurro, ex aequo con quella argentina, pure essa appena rinforzata dall’arrivo di Romero (che si aggiunge a Gomez e Palomino). Nella storia, la new entry rappresenta il quinto olandese che va vestire la maglia dell’Atalanta: oltre ai due prossimi compagni di squadra, in passato c’erano stati anche Emanuelson e Peters.