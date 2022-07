Un argento e due bronzi: Bergamo cala un tris da podio agli Europei in Germania

Luca Tombini argento con rimpianti, Elia Orfino e Patrick Losa bronzo con orgoglio , Davide Zonca decimo con la promessa di un futuro intrigante. Tre medaglie e un buon piazzamento è il bilancio dei quattro bergamaschi in gara agli Europei di bike trial disputati a Ölbronn-Dürnn, in Germania . Ai nostri è mancato il trionfo individuale ma sul rammarico per l’oro sfuggito pesa la caduta in avvio di gara di Tombini, 27 anni di Treviolo, già campione del mondo nel 2017 e tre volte campione d’Europa. Il bergamasco ha rimediato una forte contusione al pollice della mano destra che al ritorno in Italia è risultato fratturato. Tombini ha comunque chiuso al secondo posto nella Class 2 alle spalle del ceco Marek Hlavka e davanti a Elia Orfino, classe 2003, talento in ascesa del Team Villongo capace di conquistare il bronzo. Sullo stesso gradino del podio è salito anche il compagno di team Patrick Losa, 14 anni di Caprino Bergamasco, terzo tra gli Under 16 nella sua prima kermesse internazionale. Un bottino di lusso per la spedizione orobica e il 10° posto di Davide Zonca, di Moio de’ Calvi, nella gara Under 14 conferma la qualità della scuola bergamasca.