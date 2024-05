Una stella del mezzofondo illumina la Val Seriana: Kiplimo si allena a Clusone

Il 24enne ugandese è campione del mondo di cross in carica, bronzo olimpico a Tokyo sui 5mila metri, primatista mondiale della mezza maratona. In Valle Seriana si è allenato a casa del coach italiano Iacopo Brasi prima della partenza per la tappa della Diamond League a Oslo, in Norvegia. Il fenomenale ugandese ha messo a punto il suo motore con dieci ripetizioni sui 400 metri, tutte sotto il minuto, con un recupero attivo di un centinaio di metri tra una partenza e l’altra. Nel mirino di Kiplimo ci sono ovviamente le Olimpiadi di Parigi dove gareggerà sui 10mila e potrebbe bissare sui 5mila.