Under 21, pugno e setto nasale rotto a Ruggeri, Nasti cacciato

C’è una lite con epilogo violento alla base della decisione del tecnico della nazionale Under 21, Carmine Nunziata, di mandare a casa Marco Nasti. L’attaccante del Bari, infatti - apprende l’ANSA -, ha colpito con un pugno il compagno di nazionale Matteo Ruggeri, dell’Atalanta, provocandogli la sospetta frattura del setto nasale. Ruggeri è tornato a Bergamo per curarsi e a Nasti non sono bastate le scuse subito presentate ad evitare il provvedimento di esclusione dal gruppo degli azzurrini.