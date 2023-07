Vaccari, Valensin e Togni sul podio con le staffette al Festival Olimpico Europeo

Doppio podio per le staffette azzurre a trazione bergamasca nella giornata conclusiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea di atletica, a Maribor, in Slovenia. Sabato 29 luglio sono infatti arrivati un argento e un bronzo, con tre nostri atleti sul podio. Nella staffetta svedese femminile (quattro frazioni di distanze differenti: 100, 200, 300 400), le ragazze dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter Valentina Vaccari ed Elisa Valensin (insieme alle compagne Alice Pagliarini ed Elena Marcello) hanno conquistato il secondo posto in 2’06”45, nuovo record italiano Under 18. Oro alla Romania in 2’06”13; bronzo alla Repubblica Ceca in 2’07”16.