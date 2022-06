Valli Bergamasche Revival: spettacolo. Vittoria di Peterhansel, il re della Dakar

Grande spettacolo alla Valli Bergamasche Revival Internazionale disputata domenica 19 giugno. Merito dell’organizzazione della Scuderia Norelli, 55 anni di attività proprio nel 2022, della splendida location alla Fara, teatro del via, che ha dato quel tocco di fascino in più, mentre la scelta di puntare sulla zona di Selvino e Aviatico per la parte principale del percorso si è rivelata azzeccata .