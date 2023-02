Varata l’associazione Astori: sosterrà studi e beneficenza

«È un momento particolare, da tempo pensavamo a questa cosa di fare del bene in nome di Davide. Questa associazione è un gruppo di amici che sta partendo per fare appunto del bene, Davide è una persona che ha portato dei valori in cui crediamo molto. Non è un caso che l’associazione sia nata a Firenze, per noi è una seconda casa». Lo ha dichiarato Bruno Astori, fratello di Davide, il capitano della Fiorentina – bergamasco di san Pellegrino Terme – scomparso a soli 31 anni il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro a Udine con la squadra, in occasione della presentazione a Palazzo Vecchio dell’associazione Davide Astori.