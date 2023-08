Venerdì il sorteggio di Europa League: Scamacca e Cdk si scaldano per il Monza

L’appuntamento più vicino è quello dei sorteggi di Europa League che vedrà l’Atalanta in prima fascia e quindi attesa a un girone che non dovrebbe essere proibitivo . Poi ci sarà la conclusione del calciomercato che vede il club nerazzurro alla caccia degli ultimi rinforzi e infine il debutto al Gewiss Stadium dopo due trasferta di fila che si sono concluse in modo diametralmente opposte , con la vittoria di Reggio Emilio contro il Sassuolo e il sorprendente ko contro la matricola Frosinone.

Possibile anche Toloi dal 1’

Concentriamoci sulla partita. Con Zapata in partenza per Torino sponda granata e con Touré infortunato, potrebbe esserci spazio per almeno uno tra Scamacca e De Ketelaere nell’undici titolare. Ma potrebbero giocare anche tutti e due. Vedremo cosa deciderà mister Gasperini che potrebbe anche rilanciare Toloi dal 1’. Giovedì 31 agosto c’è stato un allenamento mattutino a Zingonia e in gruppo c’erano anche Palomino e Hateboer, reduci da lunghi infortuni. Da vedere se stavolta saranno convocati. Venerdì 1 settembre è in programma la rifinitura nel pomeriggio a Zingonia e sabato 2 i tifosi atalantini potranno riabbracciare la loro squadra, sperando in un riscatto.