Venturelli (Valcar Bottanuco) terza nella cronometro mondiale Juniores

Altra medaglia per l’Italia nelle cronometro dei Mondiali di ciclismo. Dopo l’oro di mercoledì del bergamasco Lorenzo Milesi nella prova Under 23, giovedì 10 agosto è salita sul podio Federica Venturelli, bronzo nella gara Juniores femminile. Dopo il quarto posto ottenuto nella prova in linea, la 18enne cremasca che corre per la Valcar Bottanuco è riuscita a salire sul podio con una grande prestazione. Oro all’australiana Felicity Wilson-Haffenden, in 19’31”51, argento per la britannica Izzy Sharp a 16”, bronzo per Venturelli a 26”.