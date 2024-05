Vince agevolmente la BB14 in casa. Sconfitta pesante per la Blu Orobica

BB14 in serata di vena (mercoledì 8 maggio a Bergamo) supera 85-65 davanti al pubblico di casa il Pizzighettone. Le squadre avevano pareggiato nel punteggio solo nei 10 minuti iniziali (17-17). Piuttosto equilibrato pure il quarto successivo anche se erano ancora avanti i locali all’intervallo lungo terminato 37-34. Allungo decisivo dal ventesimo minuto alla mezzora di gioco allorquando capitan Simoncelli e compagni si sono ritrovati avanti di 18 punti (65-47). Agevole da quel momento gestire il margine facilitati dall’inaspettato crollo degli antagonisti concludendo così il match in vantaggio di 20 punti. Seconda sfida in programma, questa volta, in trasferta, sabato 11 maggio.

Niente da fare, invece, per la Blu Orobica nettamente sconfitta dalla Sangiorgese (Legnano) per 67-42. Legnanesi costantemente in cattedra mentre il club bergamasco ha annaspato qua e là senza aver contrapposto un minimo di resistenza. Difficile, del resto, riuscire ad evidenziare aspetti positivi in qualsiasi reparto. Rivincita sabato 11 sul parquet del Centro Sportivo Italcementi (ore 18.30) di via Statuto.