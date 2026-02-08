Vincent Ruggeri è il re di Sharm El Shekih. Conquista il secondo torneo consecutivo

Samuel Ruggeri ha in Sharm un vero e proprio talismano: sette tornei su otto li ha vinti proprio sulle rive del Mar Rosso. Stavolta Vincent si è imposto a spese di un altro italiano: ad arrendersi nel match decisivo è stato infatti Alessandro Pecci, 24enne di Riccione, che lo scorso anno raggiunse la finale al Città dei Mille, prima di cedere a Ferrari. In Egitto Vincent Ruggeri ha superato il rivale, in un match abbastanza equilibrato, per 6-4 7-6 (9-7) dopo 2 ore e 5 minuti.