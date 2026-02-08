Sport / Valle Seriana
Domenica 08 Febbraio 2026
Vincent Ruggeri è il re di Sharm El Shekih. Conquista il secondo torneo consecutivo
TENNIS. Vincent Ruggeri ormai è da considerare egiziano d’adozione. Il 23enne di Alzano, battendo Pecci in due set in finale, ha centrato la decima affermazione di fila e il secondo trionfo consecutivo a Sharm El Shekih.
Alzano Lombardo
Samuel Ruggeri ha in Sharm un vero e proprio talismano: sette tornei su otto li ha vinti proprio sulle rive del Mar Rosso. Stavolta Vincent si è imposto a spese di un altro italiano: ad arrendersi nel match decisivo è stato infatti Alessandro Pecci, 24enne di Riccione, che lo scorso anno raggiunse la finale al Città dei Mille, prima di cedere a Ferrari. In Egitto Vincent Ruggeri ha superato il rivale, in un match abbastanza equilibrato, per 6-4 7-6 (9-7) dopo 2 ore e 5 minuti.
Vincent salirà tra i primi 800 Atp
Con l’ennesima vittoria arriverà un altro miglioramento nel ranking mondiale e diventerà il numero 1 bergamasco superando Andrea Fiorentini: Samuel Ruggeri salirà nuovamente dentro i primi 800 Atp e probabilmente dentro ai top 300 della Race, la classifica che tiene conto dei risultati del 2026. «Sono molto contento - spiega Vincent dal Mar Rosso - perché ho ritrovato il mio tennis e anche fisicamente mi sento bene. Piano piano sto tornando il giocatore che ero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA