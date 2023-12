Vincent Ruggeri-Fumagalli, trionfo doppio: primo storico successo Itf in Egitto

La prima volta per il tennis bergamasco vale doppio. In attesa della doppia finale in singolare di Samuel Vincent Ruggeri, che domenica 17 dicembre a Sharm El Sheikh andrà all’assalto del secondo titolo dopo quello della settimana scorsa, sabato 16 il 21enne di Albino si è regalato un antipasto formato doppio conquistando il trofeo con Filiberto Fumagalli e firmando il primo successo di una coppia bergamasca nel circuito Itf. In finale Samuel e Filiberto hanno battuto in due set (6-4 7-6) in poco più di un’ora e mezza il duo composto dal toscano Augusto Virgili e dal tedesco Rostislav Halfinger. Per Fumagalli, 21 anni di Sotto il Monte, è il primo titolo in carriera, per Samuel è il trionfo numero 11 nella specialità, il terzo nel 2023.