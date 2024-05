Lisa giocherà alle ore 11 (diretta su Sky Sport e in streaming su Now) e lo farà sul palcoscenico più prestigioso del Foro Italico perché la 20enne bergamasca si esibirà sul Centrale contro Shelby Rogers, statunitense di 31 anni, ex numero 30 Wta che però attualmente sta pagando gli infortuni e un momento difficile. Un avversario dunque non impossibile ma nemmeno da snobbare. Forse lo scoglio più arduo da superare sarà quello psicologico derivante dal giocare su un campo così prestigioso.