Vincent Ruggeri «l’egiziano»: quarto trionfo sul cemento di Sharm El Sheikh

Il talismano Sharm El Sheikh per dimenticare il mancato scudetto. Samuel Vincent Ruggeri conferma il feeling con la località egiziana firmando per la quarta volta il torneo da 15mila dollari sul cemento all’aperto: l’ultimo successo, domenica 10 dicembre, è arrivato battendo in finale il georgiano Saba Purtseladze 6-4 7-6 in un’ora e 47 minuti per il quinto successo in carriera. In precedenza il 21enne di Albino s’era imposto sul Mar Rosso due volte nel 2022 e una quest’anno.