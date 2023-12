Viscidi in visita al settore giovanile dell’Atalanta: «Il giocatore al centro»

«L’Atalanta è la società che ci dà il maggior numero di giocatori per tutte le selezioni azzurre», ha detto Viscidi ai canali ufficiali del club nerazzurro con riferimento ai 21 giocatori atalantini dall’Under 15 all’Under 21 convocati in nazionale.

«Più tecnica negli ultimi 25 metri»

Poi una nota tecnica che è anche l’indicazione della strada maestra. «Negli ultimi 25 metri di campo dobbiamo avere giocatori che siano in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico, perché è di questi che c’è sempre più bisogno – ha detto Viscidi a dirigenti e formatori -. Spesso si allena la squadra per vincere le partite, anziché allenare i giocatori in funzione della squadra: è il giocatore il centro del progetto».