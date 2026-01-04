Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 04 Gennaio 2026

Volley Bergamo a un passo dal bottino pieno con Chieri ma il tie-break è stregato

SERIE A1 FEMMINILE. Prima partita del 2026 in agrodolce per il Volley Bergamo 1991: conquista un punto importante contro il quotato Chieri, ma resta il rammarico per un match-ball sciupato nel quarto set.

Michaela Mlejnkova in attacco contro il muro di Chieri
Michaela Mlejnkova in attacco contro il muro di Chieri
(Foto di Lvf)

Bergamo

Il Volley Bergamo 1991 inizia il 2026 conquistando un punto conto il quotato Chieri al termine di una partita ben giocata, ma resta l’amaro in bocca per non aver raccolto di più. Alla ChorusLife Arena di Bergamo le rossoblù partono bene e vanno due volte avanti vincendo nettamente il primo (25-20) e il terzo set (25-19), con le forti piemontesi (che si impongono 25-22 nel secondo parziale 25-22). Nel finale di un quarto set giocato punto a punto le ragazze di Marcello Cervellini hanno un set ball, ma le ospiti lo annullano e poi vanno a pareggiare i conti (26-24). Nel quinto set falsa partenza per Bergamo che si trova subito staccato da Chieri: le bergamasche provano a risalire ma Chieri non molla e va a imporsi 15-10 tornando a casa con due punti grazie a cui salgono al terzo posto in classifica. Bergamo invece sale a quota 21 e ora è sola al settimo posto.

Carraro: «Siamo in crescita»

«Siamo partite forte spinte dal nostro pubblico - ha commentato Roberta Carraro - e siamo andate vicino a un grande risultato. Purtroppo nel finale Chieri è riuscito a prenderci e a ribaltare la sfida. Stiamo però crescendo di partita in partita, siamo sempre più ordinate e credo che il punto conquistato contro una squadra di alta classifica sia comunque un bel segnale».

Bergamo
Sport
Pallavolo
Roberta Carraro
Volley Bergamo 1991