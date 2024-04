Volo Pigato, stop Vincent Ruggeri: Lisa in finale nell’Itf di Sana Margherita di Pula

Un sorriso e una smorfia. Lisa Pigato continua a correre, Samuel Vincent Ruggeri si ferma sul più bello . Il tennis bergamasco si tiene stretti i due talenti di casa e applaude la prima finale del 2024 firmata dalla 20enne Lisa . Nell’Itf di Santa Margherita di Pula, in Sardegna (25mila dollari, terra) sabato 27 aprile Pigato, n.337 Wta, si guadagna la chance di andare a caccia del quinto titolo in carriera battendo in semifinale l’ucraina Oleksandra Oliynikova , n. 384, con un sonante doppio 6-1 in un’ora e 23 minuti di partita. Domenica 28 in finale (dalle 10) Lisa si troverà di fronte un’avversaria scomoda, la spagnola Andrea Lazaro Garcia , 29 anni e già n.180 nel 2022, che nell’altra semifinale ha battuto 6-1 7-5 la svizzera Jil Teichmann.

Rosso stop invece per Samuel Vincent Ruggeri nella corsa verso il successo in doppio nel Challenger di Roma, Club Garden. Il 21enne di Alzano, in coppia con il comasco Lorenzo Rottoli, è stato battuto in semifinale dal duo formato dal tunisino Skander Mansouri e dal britannico Luke Johnson, capace d’imporsi 6-2 6-4 in un’ora esatta. Per Vincent Ruggeri resta la soddisfazione di aver fatto un buon cammino nel torneo capitolino.