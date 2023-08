Vuelta, Cattaneo protagonista, Milesi soffre e si stacca

Milesi continua? Decide lo staff medico

Nulla da fare invece per Lorenzo Milesi, primo leader della corsa sabato 26 agosto grazie al successo nella cronosquadre di Barcellona con la sua Dsm. Il giorno successivo però la sfortuna si è accanita contro di lui sotto forma di una rovinosa caduta che gli ha negato la possibilità di difendere la leadership, e lunedì 28 agosto – ancora dolorante per le conseguenze – ha faticato non poco per raggiungere il traguardo, dove è giunto in ritardo di 23’41” in compagnia del francese Coquard e di Cimolai. Ora lo staff medico della squadra valuterà se valga la pena continuare o meno. e ripartire per la quarta tappa, da Andorra a Tarragona (184,6 km) nella giornata di martedì 29 agosto.