Zapata saluta la Spagna: bentornato! In serata sarà al Gran galà del calcio

Atalanta. La guarigione del calciatore colombiano pare ormai completata. E martedì 3 dicembre è atteso all’allenamento. Si spera di vederlo in campo a Kharkiv.

Zapata torna lunedì 2 dicembre in Italia. Si è chiusa la parentesi spagnola dell’attaccante, che nei giorni scorsi si è recato a Siviglia per proseguire il proprio percorso di recupero, insieme all’amico fisioterapista Carlos Pedrosa: dopo i buoni segnali arrivati da Barcellona e dal professor Ramon Cugat, che l’ha visitato in settimana, la guarigione del centravanti sembra quasi completata.