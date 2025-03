Zenoni e Fofana agli Europei indoor. Ma la presenza di Marta è in dubbio

La 25enne di Ranica è in forse. La mezzofondista tesserata per la Luiss è volata in Olanda, però non si sa ancora se sarà in grado di partecipare alle batterie dei 1.500 metri in programma giovedì 6 alle 19,10. Marta ha dovuto rinunciare già al Campionati italiani indoor per un problema muscolare e poi ha avuto l’influenza, per cui non sembra al 100%. Nella prossime ore sarà decisa la sua presenza che sarebbe importante anche in vista dei Mondiali di Nanchino, in Cina, che si disputeranno tra due settimane. Zenoni ha il secondo miglior tempo del lotto.