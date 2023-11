Zermatt-Cervinia: vento forte, niente discesa per Sofia Goggia. Domenica si ritenta

Zermatt-Cervinia, niente da fare. Sabato 18 novembre il vento fortissimo, dopo qualche rinvio sperando in un miglioramento che non c’è stato, ha fatto annullare anche la prima delle due discese donne in programma. Il tutto dopo l’annullamento una settimana fa delle due discese uomini e dopo che nella passata stagione erano state cancellate - allora per mancanza di neve - le altre quattro gare che dovevano mostrare al mondo dello sci immagini spettacolari ai piedi del Cervino, nella prima manifestazione transnazionale della coppa del mondo.