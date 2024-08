Zogno, Ouhda firma il tris nella Corrida di San Lorenzo

È Ahmed Ouhda, secondo pronostico, l’uomo copertina della 27esima edizione della Corrida di San Lorenzo, classica di corsa su strada con la quale Zogno onora la festa patronale. Il 27enne dell’Esercito, cresciuto a Gromo, ha dominato la sfida maschile, terzo successo personale dopo quello dell’anno scorso e quello nell’edizione post-Covid del 2021, disputata al centro sportivo Camanghè. Da metà gara in poi Ouhda (azzurro sui 10000 metri agli Europei di Roma) ha condotto una sorta di passerella, con il crono finale di 23’47”18. Secondo il veneto Lorenzo Brunier, terzo il valdimagnino Samuel Medolago.

Spettacolo nell’Highlander Run

Sorpresa, invece, in campo femminile, dove a imporsi è stata la meno decorata delle gemelle Zanne (Giulia, in forza all’Atletica Brescia), che ha staccato nel finale Micol Majori della Pro Sesto (favorita della vigilia) sua compagna d’avventura per tre quarti di gara. Terza Axelle Vicari (Pro Patria). Spettacolo anche nell’Highlander Run, sfida all’americana con dieci ripetute sui 450 metri e 2’ di recupero tra una e l’altra: ha vinto Joao Bussotti (Esercito), che al termine di un’avvincente finale a tre ha preceduto Riccardo Tamassia (Trevisatletica) e il pimpante Alessandro Morotti (Atl. Bergamo 59 Oriocenter).