A Bergamo torna la Corri dog: tutto pronto per la passeggiata con gli amici a quattro zampe

Bergamo sarà invasa dagli amici a quattro zampe: il 30 aprile torna la Corri dog . Un esercito di cani, insieme ai loro proprietari, per una bella camminata non competitiva per le vie della città con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini partecipanti sulle difficoltà che le scuole cani guida nazionali stanno affrontando da tempo.