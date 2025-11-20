A Bergamo e provincia arrivano cinquanta nuovi carabinieri

A Bergamo arrivano cinquanta nuovi militari dell’Arma dei carabinieri, assegnati a stazioni e compagnie del territorio. Il prefetto Luca Rotondi li ha incontrati giovedì 20 novembre, con il comandante provinciale Salvatore Sauco, nel Salone di Ulisse della Prefettura, luogo di pregio artistico e istituzionale, sede di incontri con le massime autorità nazionali ed estere.