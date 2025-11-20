Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025
A Bergamo e provincia arrivano cinquanta nuovi carabinieri
IL SALUTO. Giovedì 20 novembre l’incontro con il prefetto Luca Rotondi e il comandante provinciale Salvatore Sauco.
Bergamo
A Bergamo arrivano cinquanta nuovi militari dell’Arma dei carabinieri, assegnati a stazioni e compagnie del territorio. Il prefetto Luca Rotondi li ha incontrati giovedì 20 novembre, con il comandante provinciale Salvatore Sauco, nel Salone di Ulisse della Prefettura, luogo di pregio artistico e istituzionale, sede di incontri con le massime autorità nazionali ed estere.
I saluti istituzionali
Nel suo saluto, il prefetto ha sottolineato il ruolo fondamentale che ciascuno di loro svolgerà per il rafforzamento della sicurezza del territorio orobico e le connotazioni di professionalità e umanità proprie dell’Arma che ogni carabiniere sa interpretare nello svolgimento delle proprie funzioni.
Il Comandante Sauco ha evidenziato come le nuove risorse, adeguatamente formate al termine dei rispettivi corsi tenutisi presso le scuole per allievi carabinieri, potranno assicurare nuova linfa all’azione dell’intera compagine dell’Arma in questa provincia e in particolare nei servizi di controllo del territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA