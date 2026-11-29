La «casa del volontariato» cambia indirizzo e trasloca da Longuelo al cuore della città. Il Csv (Centro di servizio per il volontariato) Bergamo Ets inaugurerà sabato 5 dicembre (Giornata mondiale del volontariato), alle 17, la nuova sede in Galleria Santa Marta 1, in uno spazio rimasto inutilizzato per anni e ora restituito alla vita cittadina con una nuova funzione sociale.

L’obiettivo

Non soltanto nuovi uffici, ma un luogo aperto alle associazioni, alla cittadinanza e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della solidarietà e dell’impegno civico.

L’operazione nasce da un’interlocuzione tra Intesa Sanpaolo, proprietaria dei locali, e il Comune, con l’idea di affidare gli spazi a una realtà del sociale e contribuire così a rivitalizzare un angolo del centro, la Galleria Santa Marta, che ormai da tempo è silenzioso. Da qui la proposta a Csv Bergamo, che ha individuato negli ambienti la possibilità di dare concretezza a un progetto più ampio: portare il volontariato in una posizione centrale vicino ai luoghi delle istituzioni (Palazzo Frizzoni è a pochi passi) e della vita pubblica. «Il desiderio è che diventi un luogo abitato dalle associazioni e dalla cittadinanza, uno spazio di promozione non tanto delle singole realtà, quanto dei temi e dei valori che il volontariato porta con sé – spiega Oscar Bianchi, presidente del Csv Bergamo e presidente di Csvnet Lombardia –. Vogliamo che il sociale, la solidarietà e il lavoro per costruire comunità più coese possano avere uno spazio di visibilità e una voce nel centro della città».

Diverse funzioni

Per rendere gli ambienti funzionali a questa vocazione, Csv ha investito 100mila euro di risorse proprie, destinati ai lavori di sistemazione e adeguamento. La nuova sede, su due piani, non sarà infatti soltanto un luogo di lavoro per gli operatori, ma uno spazio condiviso e progressivamente sempre più a disposizione delle associazioni.

Gli spazi

Al piano terra, accessibile anche alle persone con disabilità, trova posto un’aula per la formazione con circa quaranta posti, attrezzata per accogliere incontri e attività formative. Accanto, gli ambienti della biblioteca del volontario: una raccolta specialistica inserita anche nel circuito bibliotecario cittadino e provinciale, con possibilità di prestito per tutti i cittadini. Sono stati inoltre predisposti spazi flessibili e modulabili, pensati per ospitare riunioni, laboratori, iniziative ed eventi promossi dalle associazioni. Al piano superiore, gli uffici. L’obiettivo è fare della sede un punto di incontro che non si esaurisca nelle attività di Csv, ma diventi un riferimento per il tessuto associativo e per il territorio. Un progetto che non deve però essere interpretato come un allontanamento dai quartieri.

«Spostarsi in centro non significa dimenticare le periferie. Per noi resta fondamentale il lavoro di animazione territoriale e il rapporto con le realtà locali: questa sede rappresenta un’opportunità in più, non una perdita di attenzione verso il territorio», sottolinea Sara Leidi, direttrice del Centro e coordinatrice dell’Area territorio di Csv Bergamo. L’inaugurazione si inserisce nel calendario di iniziative dedicate al volontariato.

Il programma

Sempre sabato 5 dicembre, dalle 15 nell’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni, spazio a «Il volontariato e la sfida generativa» con Oscar Bianchi; «I luoghi che costruiamo insieme», un dialogo con le istituzioni (moderato dal caporedattore de L’Eco di Bergamo Andrea Valesini) e la consegna del «Premio Bergamo Terra del Volontariato 2026», riconoscimento dedicato alle realtà e alle persone che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono alla vita della comunità.