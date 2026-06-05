A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto

«È una vera e propria festa, con tante iniziative e proposte per tutti» commenta Roberto Gualdi di Climarte. Dal pomeriggio fino a notte il centro cittadino, i quartieri, Città Alta si sono animati con musica, spettacoli e altre attività: la Caccia al Rifiuto Urbano con Plastic Free e La Via della Felicità, il Coro dei bambini «Piccole piante crescono», yoga e Tai Chi, la camminata Green Night Walk e Biciclettata con A.Ri.Bi, il Bio Concerto al Chiostro di Santa Marta, solo per citare alcuni eventi. Sul palco in piazza Matteotti il diplomatico Grammenos Mastrojeni in dialogo con Diego Colombo su ambiente, pace e sicurezza.