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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 05 Giugno 2026

A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto

L’EVENTO. In centro, nei quartieri, in Città Alta: musica, spettacoli e attività già dal pomeriggio. Il Festival organizzato da Climarte con il Comune.

Lettura meno di un minuto.
Laura Arnoldi
Laura Arnoldi
A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto
Una delle attività: la Caccia al Rifiuto Urbano con Plastic Free
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Nella Giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, Bergamo ha vissuto la prima Notte bianca dell’ambiente con un programma ricchissimo promosso nell’ambito del Festival dell’Ambiente, organizzato dall’Associazione Climarte in collaborazione con il Comune di Bergamo.

A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto
Tante attività dedicate ai bambini
(Foto di Bedolis)
A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto
La Biciclettata con A.Ri.Bi.
(Foto di Bedolis)
A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto
Il Bio Concerto
(Foto di Bedolis)

«È una vera e propria festa, con tante iniziative e proposte per tutti» commenta Roberto Gualdi di Climarte. Dal pomeriggio fino a notte il centro cittadino, i quartieri, Città Alta si sono animati con musica, spettacoli e altre attività: la Caccia al Rifiuto Urbano con Plastic Free e La Via della Felicità, il Coro dei bambini «Piccole piante crescono», yoga e Tai Chi, la camminata Green Night Walk e Biciclettata con A.Ri.Bi, il Bio Concerto al Chiostro di Santa Marta, solo per citare alcuni eventi. Sul palco in piazza Matteotti il diplomatico Grammenos Mastrojeni in dialogo con Diego Colombo su ambiente, pace e sicurezza.

A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto
Il dialogo su ambiente, pace e sicurezza tra Grammenos Matrojeni (a destra) e Diego Colombo
(Foto di Bedolis)
A Bergamo la prima Notte bianca dell’ambiente - Foto
Tanti i curiosi tra le installazioni sul Sentierone
(Foto di Bedolis)

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Arte, cultura, intrattenimento
diego colombo
Laura Arnoldi
Roberto Gualdi
Associazione ClimArte