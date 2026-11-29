Il parquet è stato posato, realizzato anche con pezzi di legno di scarto che, ricomposti, hanno preso nuova vita. Le oltre 250 poltroncine verranno installate nei prossimi giorni. Mentre il grande affresco dei fratelli Zappettini, artisti del borgo, è stato recuperato, restituito alla sua bellezza. E sulla parete esterna ha trovato posto l’evocativa «Ultima Cena», in formelle di marmo, donata all’oratorio dell’Immacolata. Il teatro Greppi, nell’omonima via in pieno centro, è pronto a riaprire le porte. L’appuntamento è per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, per una festa di comunità: dopo la Messa delle 10,30 nella vicina chiesa, l’inaugurazione restituirà alla città uno spazio atteso da anni, pienamente valorizzato nella ricchezza del suo patrimonio storico e artistico.

Don Nicola Brevi

(Foto di Agazzi) Il «Piccolo Donizetti», come lo chiamano i bergamaschi, rinasce dopo un intervento di rigenerazione realizzato in meno di un anno con un investimento di circa un milione e mezzo, senza fermare il cantiere nemmeno d’estate. Un restyling che intreccia fede e cultura e che, spiega il direttore dell’oratorio don Nicola Brevi, ha richiesto 7 anni di peripezie, progetti e ripartenze. Inaugurato nel 1903 su intuizione di Giuseppe Greppi e San Luigi Palazzolo, il teatro dell’oratorio era chiuso dal 2019 per esigenze di sicurezza e messa a norma. Ora, grazie ai necessari lavori, l’atteso rilancio della pregevole struttura. «Restituiamo alla città un luogo per cui c’è già una domanda molto alta - illustra don Brevi -. È stato un cantiere armonioso: oltre 100 persone tra imprese, progettisti e maestranze hanno saputo lavorare insieme, credendo nella missione. Siamo grati ai sostenitori del progetto. La rigenerazione del teatro è un dono della Provvidenza, sfida contemporanea per un sogno lungo un secolo. È il fiore più bello dell’oratorio, dopo i tanti progetti sbocciati qui negli ultimi anni».

Nel 2027 anche un museo

Seguito dalla Soprintendenza, l’intervento ha previsto anche adeguamento strutturale, dell’antincendio e degli impianti, rifacimento della parte scenico-teatrale, nuove attrezzature, luci e arredi. Il teatro sarà accessibile e polifunzionale. Recuperati anche gli elementi architettonici e storici originari del primo Novecento, valorizzandoli. La platea, con sedute smontabili, potrà avere varie configurazioni. «Nel sottotetto – spiega don Brevi – è stata realizzata un’aula didattica, pensata soprattutto per i giovani, mentre nel 2027, nello spazio confinante con la chiesa, verrà inaugurato il museo della storia dell’oratorio dell’Immacolata».

«Luogo d’incontro»

Dopo la lunga gestione da parte dell’associazione Sala Greppi, fino al 2019, la regia è passata alla parrocchia attraverso l’OdV Oratorio dell’Immacolata. La direzione artistica condivisa, guidata da don Brevi, nasce dal lavoro del tavolo scientifico-pastorale, con parrocchiani e professionisti. «Il teatro rigenerato sarà spazio di crescita spirituale e sociale, attraverso cultura e aggregazione - evidenzia il parroco di Sant’Alessandro in Colonna, don Pietro Guerini, ringraziando chi ha sostenuto il progetto -. Un luogo di incontro soprattutto per famiglie e giovani. Non il semplice recupero di un patrimonio storico, ma un vero progetto pastorale». La programmazione si preannuncia ricca: l’8 dicembre, alle 21, il monologo inedito su Maria di Lucilla Giagnoni. «A dicembre abbiamo già in programma vari eventi – spiega don Brevi –. È stata sottoscritta una convenzione col Comune ed è in definizione quella con la Provincia. Il Greppi ospiterà spettacoli, concerti, convegni, mostre, eventi privati e altro ancora, tenendo sempre al centro la vocazione educativa dell’oratorio. Sarà un teatro aperto al territorio e a più utilizzi».

Il grazie ai sostenitori