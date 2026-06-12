A settembre riapre il centro tennis di Loreto: sarà la nuova sede del Cus Bergamo

Riaprirà a metà settembre 2026 il Centro Tennis Loreto di via Broseta 146, destinato a diventare una nuova sede cittadina del Cus Bergamo. L’impianto, concesso in uso dal Comune all’Università degli studi di Bergamo per 30 anni dalla data del certificato di collaudo, sarà una nuova infrastruttura sportiva a servizio dell’Ateneo e della città.

Centro Tennis Loreto, lavori verso la conclusione

Dopo l’iter amministrativo e le operazioni di bonifica rese necessarie dal rinvenimento di una cisterna da cui era fuoriuscito gasolio, i lavori sono ora in fase di completamento. La conclusione delle opere è prevista per la fine di luglio, poi seguiranno rifiniture, verifiche tecniche e attività per l’agibilità degli impianti.

Sport, università e salute

Il centro non sarà solo un punto di riferimento per tennis e pratica sportiva cittadina, ma anche un laboratorio per le attività didattiche e formative degli studenti dell’Università di Bergamo iscritti ai corsi di laurea in Scienze motorie e sportive e ai corsi in ambito salute.

Il progetto prevede due nuove strutture coperte: una dedicata al tennis e una polivalente per tennis, pallavolo, basket e calcio a cinque. Riqualificati anche i due campi da tennis scoperti esistenti, insieme a reti impiantistiche, recinzioni e illuminazione, convertita integralmente a Led.

Impianto sostenibile e nuovi spazi

Il complesso avrà reception, locale di primo soccorso, nuovi spazi per gli atleti e un blocco spogliatoi prefabbricato per utenti, giudici di gara e studenti. Sul fronte ambientale, sarà collegato al teleriscaldamento cittadino e dotato di fotovoltaico e sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

«Mettiamo a disposizione degli studenti un laboratorio sportivo moderno e funzionale, capace di integrare formazione, ricerca e pratica sul campo – ha dichiarato il rettore Sergio Cavalieri durante il sopralluogo al cantiere –. Al tempo stesso restituiamo alla città un impianto completamente rinnovato, aperto alla comunità».