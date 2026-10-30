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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026

A4, chiude per due notti il tratto tra Bergamo e Dalmine verso Milano

LAVORI IN AUTOSTRADA. Nelle notti del 2 e 4 novembre chiuso il tratto verso Milano. Stop anche all’ingresso di Bergamo in entrambe le direzioni. I percorsi alternativi.

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Redazione Web
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A4, chiude per due notti il tratto tra Bergamo e Dalmine verso Milano

Bergamo

Nuove chiusure notturne sull’autostrada A4 Milano-Brescia per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici. Nelle notti tra lunedì 2 e martedì 3 novembre e tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Dalmine, in direzione Milano. Contestualmente, non sarà possibile entrare in autostrada dal casello di Bergamo, né verso Milano né verso Brescia.

A4 Bergamo-Dalmine: gli orari delle chiusure

Le limitazioni alla circolazione saranno in vigore in entrambe le notti, dalle 22 alle 5 del mattino successivo: dalle 22 di lunedì 2 alle 5 di martedì 3 novembre; dalle 22 di mercoledì 4 alle 5 di giovedì 5 novembre.

Chiusure A4: i percorsi alternativi

Per chi viaggia in direzione Milano sarà obbligatoria l’uscita al casello di Bergamo. Da qui, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la Ss671 e la Ss470 Dir, per poi rientrare in A4 alla stazione di Dalmine.

Per quanto riguarda invece la chiusura dell’ingresso di Bergamo, gli automobilisti diretti verso Milano potranno utilizzare il casello di Dalmine, mentre per chi deve raggiungere Brescia l’alternativa consigliata è il casello di Seriate.

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