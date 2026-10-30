A4, chiude per due notti il tratto tra Bergamo e Dalmine verso Milano

Nuove chiusure notturne sull’autostrada A4 Milano-Brescia per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici. Nelle notti tra lunedì 2 e martedì 3 novembre e tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Dalmine, in direzione Milano. Contestualmente, non sarà possibile entrare in autostrada dal casello di Bergamo, né verso Milano né verso Brescia.