A4, sette notti di chiusure ai caselli: coinvolta anche la Bergamasca
VIABILITÀ. Dal 19 al 26 ottobre chiusure notturne agli ingressi dell’A4, anche a Ponte Oglio e Grumello. Lavori anche sul collegamento tra A1 e A58.Lettura 2 min.
Bergamo
Una settimana di chiusure notturne lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia, con limitazioni che interesseranno anche i caselli di Ponte Oglio e Grumello. Da lunedì 19 a lunedì 26 ottobre sono previsti interventi di potenziamento e ammodernamento degli impianti di stazione, che comporteranno la chiusura degli ingressi di diversi caselli, secondo un calendario progressivo.
Le chiusure saranno in vigore ogni notte dalle 21 alle 5 del mattino successivo, in entrambe le direzioni, verso Milano e Venezia.
Prevista inoltre, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre, la chiusura dei collegamenti tra l’autostrada A1 Milano-Napoli e la A58 Teem, Tangenziale Est Esterna di Milano, in direzione Agrate.
A4 Milano-Brescia, tutte le chiusure dal 19 al 26 ottobre
Di seguito il calendario completo dei caselli interessati e le alternative consigliate agli automobilisti.
Lunedì 19 ottobre, dalle 21 alle 5 di martedì 20 ottobre: chiusa la stazione di Brescia Ovest, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Ospitaletto. Verso Venezia: ingresso consigliato a Brescia Centro.
Martedì 20 ottobre, dalle 21 alle 5 di mercoledì 21 ottobre: chiuse le stazioni di Brescia Ovest e Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Rovato. Verso Venezia: ingresso consigliato a Brescia Centro.
Mercoledì 21 ottobre, dalle 21 alle 5 di giovedì 22 ottobre: chiuse le stazioni di Ospitaletto e Rovato, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Palazzolo. Verso Venezia: ingresso consigliato a Brescia Ovest.
Giovedì 22 ottobre, dalle 21 alle 5 di venerdì 23 ottobre: chiuse le stazioni di Rovato e Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Ponte Oglio. Verso Venezia: ingresso consigliato a Ospitaletto.
Venerdì 23 ottobre, dalle 21 alle 5 di sabato 24 ottobre: chiuse le stazioni di Palazzolo e Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Grumello.Verso Venezia: ingresso consigliato a Rovato.
Sabato 24 ottobre, dalle 21 alle 5 di domenica 25 ottobre: chiuse le stazioni di Ponte Oglio e Grumello, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Seriate. Verso Venezia: ingresso consigliato a Palazzolo.
Domenica 25 ottobre, dalle 21 alle 5 di lunedì 26 ottobre: chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Seriate. Verso Venezia: ingresso consigliato a Ponte Oglio.
Lavori anche sulla Tangenziale Esterna di Milano
A1 Milano-Napoli, chiuso il collegamento con la A58 verso Agrate: modifiche alla circolazione anche sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza della Tangenziale Est Esterna di Milano. Dalle 21 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 ottobre saranno chiusi, per chi proviene sia da Milano sia da Bologna, i rami di immissione sulla A58 TEEM in direzione Agrate.
La chiusura interesserà quindi gli automobilisti che dalla A1 intendono immettersi sulla tangenziale esterna verso Agrate. A1-A58, i percorsi alternativi per chi arriva da Milano. Per gli automobilisti provenienti da Milano e diretti sulla A58 verso Agrate sono indicati due itinerari alternativi.
Prima alternativa: anticipare l’uscita allo svincolo di Melegnano, percorrere la provinciale 40 e la statale 9 Via Emilia, quindi entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.
Seconda alternativa: proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire alla stazione di Lodi, immettersi sulla provinciale 235 in direzione Lodi e successivamente sulla statale 9 Via Emilia, fino all’ingresso della A58 a Vizzolo Predabissi.
A1-A58, le alternative per chi arriva da Bologna
Anche per gli automobilisti provenienti da Bologna e diretti verso Agrate sono previsti due itinerari.
Prima alternativa: anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, percorrere la provinciale 235 in direzione Lodi e la statale 9 Via Emilia, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi sulla A58.
Seconda alternativa: proseguire sulla A1 in direzione Milano, uscire allo svincolo di Melegnano, percorrere la provinciale 40 e la statale 9 Via Emilia, quindi immettersi sulla A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.
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