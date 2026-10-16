Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 16 Ottobre 2026

A4, sette notti di chiusure ai caselli: coinvolta anche la Bergamasca

VIABILITÀ. Dal 19 al 26 ottobre chiusure notturne agli ingressi dell’A4, anche a Ponte Oglio e Grumello. Lavori anche sul collegamento tra A1 e A58.

Lettura 2 min.
A4, sette notti di chiusure ai caselli: coinvolta anche la Bergamasca

Bergamo

Una settimana di chiusure notturne lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia, con limitazioni che interesseranno anche i caselli di Ponte Oglio e Grumello. Da lunedì 19 a lunedì 26 ottobre sono previsti interventi di potenziamento e ammodernamento degli impianti di stazione, che comporteranno la chiusura degli ingressi di diversi caselli, secondo un calendario progressivo.

Le chiusure saranno in vigore ogni notte dalle 21 alle 5 del mattino successivo, in entrambe le direzioni, verso Milano e Venezia.

Prevista inoltre, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre, la chiusura dei collegamenti tra l’autostrada A1 Milano-Napoli e la A58 Teem, Tangenziale Est Esterna di Milano, in direzione Agrate.

A4 Milano-Brescia, tutte le chiusure dal 19 al 26 ottobre

Di seguito il calendario completo dei caselli interessati e le alternative consigliate agli automobilisti.
Lunedì 19 ottobre, dalle 21 alle 5 di martedì 20 ottobre: chiusa la stazione di Brescia Ovest, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Ospitaletto. Verso Venezia: ingresso consigliato a Brescia Centro.

Martedì 20 ottobre, dalle 21 alle 5 di mercoledì 21 ottobre: chiuse le stazioni di Brescia Ovest e Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Rovato. Verso Venezia: ingresso consigliato a Brescia Centro.

Mercoledì 21 ottobre, dalle 21 alle 5 di giovedì 22 ottobre: chiuse le stazioni di Ospitaletto e Rovato, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Palazzolo. Verso Venezia: ingresso consigliato a Brescia Ovest.

Giovedì 22 ottobre, dalle 21 alle 5 di venerdì 23 ottobre: chiuse le stazioni di Rovato e Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Ponte Oglio. Verso Venezia: ingresso consigliato a Ospitaletto.

Venerdì 23 ottobre, dalle 21 alle 5 di sabato 24 ottobre: chiuse le stazioni di Palazzolo e Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Grumello.Verso Venezia: ingresso consigliato a Rovato.

Sabato 24 ottobre, dalle 21 alle 5 di domenica 25 ottobre: chiuse le stazioni di Ponte Oglio e Grumello, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Seriate. Verso Venezia: ingresso consigliato a Palazzolo.

Domenica 25 ottobre, dalle 21 alle 5 di lunedì 26 ottobre: chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni. Verso Milano: ingresso consigliato a Seriate. Verso Venezia: ingresso consigliato a Ponte Oglio.

Lavori anche sulla Tangenziale Esterna di Milano

A1 Milano-Napoli, chiuso il collegamento con la A58 verso Agrate: modifiche alla circolazione anche sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza della Tangenziale Est Esterna di Milano. Dalle 21 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 ottobre saranno chiusi, per chi proviene sia da Milano sia da Bologna, i rami di immissione sulla A58 TEEM in direzione Agrate.

La chiusura interesserà quindi gli automobilisti che dalla A1 intendono immettersi sulla tangenziale esterna verso Agrate. A1-A58, i percorsi alternativi per chi arriva da Milano. Per gli automobilisti provenienti da Milano e diretti sulla A58 verso Agrate sono indicati due itinerari alternativi.

Prima alternativa: anticipare l’uscita allo svincolo di Melegnano, percorrere la provinciale 40 e la statale 9 Via Emilia, quindi entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.

Seconda alternativa: proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire alla stazione di Lodi, immettersi sulla provinciale 235 in direzione Lodi e successivamente sulla statale 9 Via Emilia, fino all’ingresso della A58 a Vizzolo Predabissi.

A1-A58, le alternative per chi arriva da Bologna

Anche per gli automobilisti provenienti da Bologna e diretti verso Agrate sono previsti due itinerari.

Prima alternativa: anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, percorrere la provinciale 235 in direzione Lodi e la statale 9 Via Emilia, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi sulla A58.

Seconda alternativa: proseguire sulla A1 in direzione Milano, uscire allo svincolo di Melegnano, percorrere la provinciale 40 e la statale 9 Via Emilia, quindi immettersi sulla A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Brescia
Lodi
Melegnano
Milano
Venezia
Lavoro
Trasporti
Economia, affari e finanza
Autostrade per l’Italia
Teem