A4, sette notti di chiusure ai caselli: coinvolta anche la Bergamasca

Una settimana di chiusure notturne lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia, con limitazioni che interesseranno anche i caselli di Ponte Oglio e Grumello. Da lunedì 19 a lunedì 26 ottobre sono previsti interventi di potenziamento e ammodernamento degli impianti di stazione, che comporteranno la chiusura degli ingressi di diversi caselli, secondo un calendario progressivo.