Addio ad Ambrogio Barlocco, per 53 anni sfornò il pane di Valtesse

Addio ad Ambrogio Barlocco, storico panettiere di Valtesse, mancato mercoledì 17 aprile a 85 anni. Lascia la moglie Santina, con cui ha condiviso 58 anni di matrimonio, i figli Elena e Pietro e le nipoti Silvia e Michela. E un quartiere in lutto, in ricordo della panetteria che ha accolto e venduto ottimo pane per 53 anni. «Iniziano ad arrivare tutti per ricordare e salutare il mio papà e il suo pane», racconta commossa la figlia Elena, custode dei ricordi di papà nel ripercorrere la storia che ha portato Ambrogio a fondare il negozio nel 1966, in via Ruggeri da Stabello, per diventare un punto di riferimento per la comunità per acquistare «tante cose buone», dice affettuosamente. «Papà ha iniziato a fare il pane a otto anni nel suo paese in provincia di Milano – continua Elena –. Quando ha conosciuto la mamma, avevano il sogno di aprire un negozio e una panetteria tutta loro. Mamma aveva dei parenti in Valle Imagna che l’hanno avvisata che stavano vendendo un piccolo stabile a Valtesse e che era disponibile. E così con poche lire arrivarono e fondarono tutto. All’inizio il negozio era piccolo, ma venticinque anni fa si sono ingranditi».