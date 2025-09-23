Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 23 Settembre 2025

Adolescenti e l’incertezza del futuro-Partecipa al nostro sondaggio

L’ANALISI. I risultati della 27ª edizione dello studio di Laboratorio Adolescenza condotto a livello nazionale con l’istituto Iard. Partecipa al nostro sondaggio.

Bergamo

Adolescenti sempre più fragili, esposti alla «vetrina» dei social e alla ricerca continua di like e follower. È il quadro che emerge dalla 27ª edizione dello studio di Laboratorio Adolescenza con l’Istituto Iard, condotto su oltre 3.100 studenti tra i 12 e i 19 anni. L’86% pubblica foto o reel, l’80% imita gli influencer e uno su dieci ha partecipato a challenge online rischiose.

Prevalgono pessimismo e incertezza: oltre il 60% vede il futuro«grigio», con ansie legate a guerre e degrado ambientale. Le ragazze appaiono più mature e conflittuali in famiglia, i ragazzi più superficiali. Secondo il presidente Maurizio Tucci, «cresce il senso di frustrazione e precarietà, con l’autostima spesso legata ai social».

Se hai dai 14 ai 19 anni partecipa al nostro sondaggio:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Indagini, Sondaggi
Sociale
Demografia
Questioni sociali (generico)
Sentimenti, costume
Adolescenza
Maurizio Tucci
Il futuro che vogliamo