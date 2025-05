Adunata al via, a Biella arrivano 6mila alpini orobici

In gruppo, da soli, in pullman, in auto, a piedi, in bici: gli alpini bergamaschi e tutte le penne nere dell’Ana stanno raggiungendo Biella per la 96ª Adunata nazionale . Se il momento forte della manifestazione si svolgerà domenica con la sfilata che, per ore e ore, attraverserà la città piemontese, le giornate che la precedono sono un appuntamento irrinunciabile, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche.

«Il sogno di portare l’adunata nazionale a Bergamo per il 2029»

Anche il presidente della sezione di Bergamo Giorgio Sonzogni ha raggiunto Biella per prendere parte alle 9 all’apertura ufficiale dell’adunata: «Sono presente all’alzabandiera con i miei vicepresidenti e parte dei consiglieri che via via stanno arrivando a Biella. Mi aspetto una presenza di oltre 6mila alpini orobici, che non mancheranno alla sfilata. C’è da dire che alcuni hanno dovuto scegliere di venire in giornata dato che la cittadina non offre grande disponibilità ricettiva. Ma ci saremo tutti dietro il nostro storico striscione “Berghem de sass”. Saremo in tanti, come sezione più numerosa d’Italia, coltivando il sogno di portare l’adunata nazionale a Bergamo per il 2029. Domenica saranno orgogliosamente al nostro fianco tanti sindaci, che dimostrano sempre vicinanza ai gruppi. Sfileremo nel segno del messaggio della 96ª adunata: Alpini portatori di speranza”. Non posso non ricordare che la speranza è sempre stata oggetto del quotidiano predicare di Papa Francesco che ha avuto per gli alpini belle parole; nell’incontro del 2022 ci disse: “Vorrei incoraggiarvi ad andare avanti così: ancorati alle radici, alla memoria, e al tempo stesso legati in cordata, solerti nell’aiutarvi”».